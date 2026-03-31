Allerta meteo scuole chiuse mercoledì 1 aprile | stop alle lezioni in diversi comuni ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Mercoledì 1 aprile, a causa del passaggio del Ciclone Erminio, diverse amministrazioni comunali del Centro-Sud hanno deciso di chiudere le scuole. Le ordinanze di chiusura sono state firmate in Abruzzo, Molise e Campania, con effetti già confermati in alcune zone. L’elenco degli comuni interessati sarà aggiornato nelle prossime ore.

Il Ciclone Erminio ha spinto diversi sindaci del Centro-Sud a firmare ordinanze di chiusura degli istituti scolastici per la giornata di mercoledì 1° aprile, con effetti già registrati in Abruzzo, Molise e Campania. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Allerta meteo scuole chiuse giovedì 22 gennaio: stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTOAnche per domani, giovedì 22 gennaio, le condizioni meteo avverse hanno spinto i sindaci di numerosi Comuni a disporre ordinanze di chiusura per... Allerta meteo scuole chiuse venerdì 13 febbraio: stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTOLa Protezione Civile ha confermato l'allerta meteo arancione per l'intera fascia tirrenica della Calabria nella giornata di venerdì 13 febbraio. Maltempo, scuole chiuse a Catania: l'annuncio di Trantino sui social Una selezione di notizie su Allerta meteo Temi più discussi: Protezione Civile: Domani annullato il mercato settimanale, chiusi cimiteri, pinete, parchi, impianti sportivi all’aperto, moli, pontili e spiaggia; Maltempo. Allerta arancione per rischio vento forte; Maltempo in Emilia Romagna tra neve, vento, alberi caduti e scuole chiuse. La nuova allerta meteo; Decisa la chiusura delle scuole a Montesilvano per l'allerta meteo diramata. Scuole chiuse per ondata di maltempo domani 1 aprile 2026: l’elenco dei comuni per regioneAllerta rossa della Protezione civile per domani, 1° aprile, con neve, vento forte, piogge intense e rischio idraulico ... fanpage.it Allerta meteo 1 aprile 2026, scuole chiuse e maltempo per il ciclone Erminio: ecco doveScuole chiuse, immagine di repertorioScuole chiuse, immagine di repertorio Diramata l’allerta meteo per diverse ... msn.com SI DICE... ALLERTA METEO ARANCIONE VALIDITÀ dalle ore 00:00 del 01.04.2026 per le successive 24 ore EVENTO PREVISTO Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni sara - facebook.com facebook Allerta meteo gialla su tutta la Campania, temporali e vento forte. Nelle prossime ore previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche #ANSA x.com