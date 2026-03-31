Allergia di notte | perché i sintomi peggiorano

Durante le ore notturne, molte persone sperimentano un peggioramento dei sintomi allergici, legato a fattori ambientali come l’accumulo di polline o polvere nelle stanze e a variazioni biologiche nel corpo. Questi cambiamenti possono influenzare la reattività delle vie respiratorie, rendendo più difficile respirare e causando prurito o congestione. Per alleviare i disturbi, si adottano spesso misure di prevenzione e corretti metodi di gestione.

Perché l’allergia peggiora di notte: tra cause ambientali e biologiche, le strategie per ridurre i sintomi e dormire meglio. Con l’arrivo di aprile arrivano anche le allergie, spesso legate non solo ai pollini, ma soprattutto agli ambienti chiusi in cui si trascorre più tempo. Molte persone che ne soffrono notano infatti che i sintomi peggiorano di notte, rendendo difficile dormire e riposare bene. Questo fenomeno non è casuale: durante le ore serali e notturne entrano in gioco fattori ambientali, come l’accumulo di allergeni nella camera da letto, e fattori biologici, come le variazioni ormonali e la posizione del corpo, che possono intensificare la congestione e la risposta infiammatoria. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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