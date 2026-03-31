All’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze torna il concerto SOS PALESTINA2!

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Si aggiungono alla lineup della seconda edizione di S.O.S. PALESTINA, il grande concerto ideato da Piero Pelù per raccogliere fondi a sostegno di Medici Senza Frontiere nelle attività di soccorso alla popolazione palestinese, i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, una delle band più rappresentative della nuova scena alternative rock italiana, MONI OVADIA, artista e intellettuale da sempre impegnato nel dialogo tra teatro, musica, memoria e coscienza civile, LAIKA (street artist e attivista romana) e GIANCANE (cantautore e musicista romano). L’appuntamento è il prossimo 20 giugno, ancora una volta l’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Cascine, l’ex ippodromo delle Mulina torna al Comune di FirenzeFirenze, 4 marzo 2026 – L'ex ippodromo delle Mulina, alle Cascine, torna al Comune di Firenze.

La ferrovia faentina torna interamente percorribile, de Pascale: "Traguardo importante. E ora il diretto Firenze-Ravenna"Da oggi, lunedì, torna interamente percorribile la Faentina: una linea ferroviaria storica, una vera e propria “transappenninica” che collega la...

Altri aggiornamenti su All'Anfiteatro delle Cascine Ernesto De...

Temi più discussi: Otto’P’Notri ft. Massimo Fantoni: il video live (MCD 05); Eddie Brock pronto per l'Amarsi Tour -; Firenze | Italia Summer Tour 2026 di okgiorgio; Concerti 2026 in Italia: calendario completo con tutte le date e i cantanti [Aggiornato 27 marzo 2026].

Firenze, Grupo Compay Segundo in concerto all’Anfiteatro delle CascineIl 16 luglio una serata in musica nel segno del Buena Vista Social Club con la formazione che tramanda la musica del geniale musicista cubano Firenze, 12 luglio 2025 – Grupo Compay Segundo in concerto ... lanazione.it

I Baustelle alle Cascine: Due giorni all’Anfiteatro. Qui live, dj set e intervisteEl Galactico Festival sbarca nel polmone verde alle 17 di domenica. L’annuncio di Bianconi: Ci piacciono due cose: il nuovo e l’ignoto. L’invasione dei ’galattici’ inizia domenica all’ora del tè. Al ... lanazione.it

Cresce il cast e cresce l’attesa per Sos Palestina 2 il 20 Giugno a Firenze all’ Anfiteatro delle Cascine! https://www.ticketone.it/eventseries/sos-palestina-3986194/ - facebook.com facebook

Una serata da incorniciare, quella di ieri all’Anfiteatro di Mogoro! Un grande grazie ai ragazzi che, con noi sul palco, hanno dato il meglio di sé. A presto, Mogoro: restate nel cuore! #genrosso #workshop #concerto #mogoro #sardegna x.com