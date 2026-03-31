In una recente dichiarazione, un regista e scrittore ha affermato di aver sempre scritto, citando Adorno che considerava una follia il fatto che un giurista come lui potesse aspirare alla letteratura. Questa affermazione si inserisce nel dibattito sulle molteplici possibilità del nuovo cinema e sui legami tra differenti ambiti artistici e professionali.

Cinema Addio al regista e pensatore, Leone d’oro nel ’68 con «Artisti sotto la tenda del circo: perplessi». Dall’analisi della società postbellica alle sperimentazioni ardite Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. «Ho sempre scritto, Adorno riteneva che fosse una follia che un giurista come me aspirasse alla letteratura. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Alexander Kluge, tra le possibilità molteplici di un nuovo cinema

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