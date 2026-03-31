Alessandro Micalizzi nominato responsabile Confael Sanità

La Segreteria Regionale Confael Sicilia ha comunicato la nomina di Alessandro Micalizzi come nuovo Segretario Provinciale del Settore Sanità. La comunicazione ufficiale conferma il passaggio di responsabilità all’interno dell’organizzazione. La nomina riguarda specificamente la gestione delle attività e delle rappresentanze a livello provinciale nel settore sanitario. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata rilasciata in merito alla decisione.

La Segreteria Regionale Confael Sicilia annuncia la nomina di Alessandro Micalizzi a nuovo Segretario Provinciale del Settore Sanità. La nomina arriva in un momento delicato per la sanità regionale in virtù della vertenza degli ex lavoratori Covid del settore tecnico e amministrativo. Micalizzi annuncia battaglia per questi lavoratori, che da tre anni si ritrovano senza lavoro. Il Segretario Regionale della Confeal Sicilia Mimmo Crivello, unitamente a tutto lo staff augura buon lavoro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Alessandro Micalizzi nominato responsabile Confael Sanità Articoli correlati Leggi anche: Terrana rafforza l’Udc in Sicilia, Pellingra nominato responsabile giuridico regionale Fimer: Alberto Pinori nominato nuovo responsabile vendite e marketing ItaliaArezzo, 2 febbraiom2026 – Il 2026 si apre per FIMER – operatore globale nel settore degli inverter fotovoltaici per applicazioni residenziali,...