Alcaraz il nuovo yacht è una meraviglia | Carlos si fa filmare a bordo

Carlos Alcaraz ha acquistato un catamarano del valore di 9 milioni di euro, lungo circa 27 metri. L’atleta è stato ripreso mentre si trovava a bordo della imbarcazione, che è un modello Sunreef. L’evento è stato documentato attraverso alcune riprese video. La notizia è stata diffusa attraverso i social media e i media sportivi.

Carlos Alcaraz ha acquistato un catamarano dal valore di 9 milioni di euro: si tratta di un Sunreef lungo quasi 27 metri. Il tennista spagnolo, nelle scorse ore, ha pubblicato sui suoi canali social un video a bordo dello yacht: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz, il nuovo yacht è una meraviglia: Carlos si fa filmare a bordo Articoli correlati Leggi anche: Carlos Alcaraz si fa lo yacht: «Il calendario è pienissimo, mi serve per staccare la spina dal tennis». Quanto costa il gioiellino da 27 metri Carlos Alcaraz e lo yacht, una "follia" da 10 milioni di euroUn periodo difficile, per Carlos Alcaraz: sconfitte inattese, sfoghi e un evidente momento di difficoltà mentale. Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Il nuovo regalo di Alcaraz: uno yacht da 9 milioni di euro; Alcaraz si regala un super yacht da 9 milioni come quello di Nadal (ma più grande); Carlos Alcaraz, il nuovo yacht da 10 milioni: Mi serve per staccare la spina. Cinque cabine, Ocean Lounge e flybridge per il relax; Il nuovo yacht da 10 milioni di euro di Carlos Alcaraz: Così stacco la spina. Carlos Alcaraz si regala un nuovo yacht da 9 milioni di euroUn regalo speciale per Carlos Alcaraz. Il numero 1 al mondo, reduce dall'eliminazione al terzo turno al Masters 1000 di Miami, ha deciso di acquistare il suo primo yacht. Carlitos, per la precisione, ... sport.sky.it DOMINIO ASSOLUTO Dal 2024 a oggi, quando Sinner e Alcaraz hanno partecipato allo stesso torneo, hanno conquistato 22 titoli su 23, con una percentuale di vittorie del 95,65% 2024: Australian Open BNP Paribas Open Miami Madri facebook #Lopez non scarta l'ipotesi di un clamoroso ritorno di #Ferrero nel team di #Alcaraz x.com