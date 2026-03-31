Alberto Ravagnani | Ora voglio aprire un oratorio laico e fare l’influencer Un giorno spero di sposarmi

Alberto Ravagnani, con oltre 300.000 follower su Instagram e tre libri pubblicati, si presenta come un giovane vestito in modo semplice, con un golf scuro e jeans. Ex sacerdote, ora desidera aprire un oratorio laico e intraprendere la carriera di influencer. In passato ha partecipato a interviste televisive e sta cercando di ricostruire la sua vita al di fuori del contesto ecclesiastico.

Entrato in seminario a 19 anni, ha deciso di abbandonare il celibato due mesi fa. Con centinaia di migliaia di follower sui social e un futuro ancora da scrivere, l'ex 'don' più virale del web si racconta. Si è raccontato a Milanotoday Un golf scuro, un jeans semplice. Alberto Ravagnani arriva in redazione come un ragazzo qualsiasi. Con oltre 300mila follower su Instagram, interviste televisive e 3 libri pubblicati, l'ex sacerdote sta ricostruendo la sua vita in un mondo nuovo, fuori (letteralmente) dalle porte della Chiesa. “La motivazione principale è stata la mia libertà. Il celibato non è stata la ragione principale. Mi sono reso conto che toccare un aspetto significava toccarne anche altri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Alberto Ravagnani, il prete influencer che ora è solo influencer: «Ecco perché ho lasciato il sacerdozio» – Il video A TV Talk l’ex prete influencer Alberto RavagnaniMia Ceran torna oggi, sabato 21 febbraio, con un nuovo appuntamento di TV Talk, il magazine dedicato alla televisione, in onda alle 15 su Rai 3. Contenuti e approfondimenti su Alberto Ravagnani Temi più discussi: Alberto Ravagnani, l’ex prete scivola verso il panteismo?; Presentazione del libro di Alberto Ravagnani La scelta. Per fede, per amore, per verità (SEM); Le Iene: SORTINO: Io e Dio secondo Alberto Video; Il segreto per prevenire le crisi dei sacerdoti. Alberto Ravagnani: Ora voglio aprire un oratorio laico e fare l’influencer. Un giorno spero di sposarmiEntrato in seminario a 19 anni, ha deciso di abbandonare il celibato due mesi fa. Con centinaia di migliaia di follower sui social e un futuro ancora da scrivere, l'ex 'don' più virale del web si racc ... milanotoday.it Alberto Ravagnani: confessioni su anticoncezionali e vita dopo il sacerdozioAlberto Ravagnani rompe il silenzio tra ammissioni su contraccettivi, riflessioni sulla castità e un nuovo rapporto con il corpo ... notizie.it Con Alessandro Sortino abbiamo conosciuto Alberto Ravagnani, il prete influencer che poco fa ha deciso di lasciare il sacerdozio #LeIene - facebook.com facebook Con @AlexSortino abbiamo conosciuto Alberto Ravagnani, il prete influencer che poco fa ha deciso di lasciare il sacerdozio #LeIene x.com