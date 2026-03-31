Alberto Fanoni si dedica con passione e gratuità alla cura delle case e delle infrastrutture del borgo di Savogno, contribuendo alla vita dell’abitato. La sua presenza è considerata fondamentale per il mantenimento e la conservazione del patrimonio locale, che si affida anche all’impegno di persone come lui. La sua attività riguarda principalmente la manutenzione e la tutela delle strutture storiche del paese.

L’abitato di Savogno vive anche grazie a persone come Alberto Fanoni che, in modo gratuito e con tanta passione e dedizione, si prendono cura di case e infrastrutture. A guardare le pietre e i tetti di Savogno, arroccato sul terrazzo naturale appena sopra le cascate dell’Aquafraggia e raggiungibile solo a piedi, si respira la storia di secoli che hanno sfidato il vento e la neve. Ma il tempo è un compagno instancabile che consuma anche il legno più duro. Esiste però un motivo se questo borgo resta in piedi, fiero e solido sopra la valle, ed è la dedizione di chi lo vive e lo custodisce ogni singolo giorno. "C’è un uomo che ha fatto di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alberto Fanoni, anima del borgo: "Custode di ogni trave e crepa"

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