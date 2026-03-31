Alberto Cerqui | il PRO per il 2026 di Ebimotors in Carrera Cup Italia

Alberto Cerqui correrà per il secondo anno consecutivo con il team Ebimotors nella Porsche Carrera Cup Italia. Il pilota bresciano continuerà a rappresentare la squadra anche nel 2026, partecipando alle gare del campionato nazionale. La decisione è stata comunicata dal team e riguarda la stagione che si svolgerà nel prossimo anno.

Per il secondo anno consecutivo il bresciano Alberto Cerqu i difenderà i colori di Ebimotors in Porsche Carrera Cup Italia. Lo vedremo in pista con il numero 3 (Ebimotors – Centro Porsche Piacenza ). Dopo il nono posto assoluto nella classifica PRO nella stagione 2025, la volontà è quella di ripetersi nella top ten ed andare ad insidiare le posizioni di vertice. La Porsche Carrera Cup Italia ha dimostrato nelle ultime stagioni di essere uno dei campionati di più alto livello sul panorama internazionale. Molti sono infatti anche i piloti stranieri che si affacciano a tale competizione e molti ricoprono anche ruoli di punta in Porsche Supercup. Le parole di Alberto Cerqui prima dell’inizio della stagione 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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