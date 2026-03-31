Alba del 25 aprile | la Reggia di Venaria si risveglia per la biodiversità

Nella mattina del 25 aprile, i giardini della Reggia di Venaria verranno aperti al pubblico in occasione di un evento dedicato alla biodiversità. Durante la giornata, verranno svolte attività di osservazione e sensibilizzazione sulla tutela delle specie naturali. L'iniziativa coinvolgerà volontari e visitatori, con lo scopo di valorizzare gli spazi verdi e promuovere la conservazione ambientale.