Alba del 25 aprile | la Reggia di Venaria si risveglia per la biodiversità
Nella mattina del 25 aprile, i giardini della Reggia di Venaria verranno aperti al pubblico in occasione di un evento dedicato alla biodiversità. Durante la giornata, verranno svolte attività di osservazione e sensibilizzazione sulla tutela delle specie naturali. L'iniziativa coinvolgerà volontari e visitatori, con lo scopo di valorizzare gli spazi verdi e promuovere la conservazione ambientale.
La Venaria Reale trasformerà i suoi giardini in un santuario silenzioso all’alba del 25 aprile 2026. L’apertura straordinaria alle 6:00 del mattino permetterà ai visitatori di vivere l’evento in totale immersione sensoriale, collegando la celebrazione della Liberazione alla tutela della biodiversità. Questa iniziativa non è solo una semplice apertura anticipata, ma segna l’inizio ufficiale della Settimana della Biodiversità che si protrarrà fino al primo maggio. Il programma prevede incontri con esperti, laboratori fotografici e percorsi a piedi verso il vicino Castello della Mandria per esplorare i corridoi ecologici della regione. L’alba come strumento di riscoperta territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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