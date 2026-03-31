Al via un Decreto che limita l’organizzazione di festa nelle scuole i clown scendono in piazza per protestare | Così ci togliete opportunità di guadano Succede in Bolivia

In Bolivia, decine di clown si sono radunati davanti al ministero dell’Istruzione a La Paz per manifestare contro un decreto che limita le attività extrascolastiche nelle scuole. La protesta si è concentrata sulla riduzione delle opportunità lavorative per i performer, che hanno espresso preoccupazione per l’impatto sulle loro possibilità di guadagno. La decisione governativa riguarda specificamente l’organizzazione di feste e attività ricreative nelle istituzioni scolastiche.

A La Paz decine di clown sono scesi in piazza davanti al ministero dell’Istruzione per protestare contro un recente decreto che riduce lo spazio delle attività extrascolastiche. La mobilitazione, riportata da fonti locali e da un lancio dell’ANSA del 30 marzo, dà voce a una categoria che teme ripercussioni immediate sul proprio reddito in un contesto economico già fragile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leila Farahbakhsh: L’Iran festeggia mentre loro scendono in piazza per protestareDella manifestazione organizzata dalla Cgil e dalla sinistra a Firenze per protestare contro l’intervento americano in Iran nessuno probabilmente... Emergenza maltempo archiviata. Aria di festa in piazza Matteotti. Le befane scendono dal ComuneUn pomeriggio di festa nel cuore della città: oggi alle 15 piazza Matteotti tornerà a popolarsi di risate, colori e… calze della Befana. Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Beni strumentali - Nuova Sabatini; Referendum Costituzionale Confermativo dei giorni 22 e 23 marzo 2026; Decreto fiscale: tassa sui pacchi e iperammortamento, ecco tutte le misure; Nascono I quaderni del Patto. Sugli anziani non autosufficienti al via con una proposta normativa. Decreto carburanti, taglio accise al via: benzina e diesel più bassi dal 19 marzoDecreto carburanti in vigore dal 19 marzo: taglio accise per 20 giorni, sconto su benzina e diesel, aiuti a tir e pesca, controlli anti-speculazione. msn.com Il Decreto sicurezza ha introdotto strumenti chiari di prevenzione per garantire ordine pubblico e sicurezza. Il fermo preventivo disposto per soggetti ritenuti a rischio, arrivati a Roma per una manifestazione non autorizzata, va in questa direzione: intervenire pri - facebook.com facebook Decreto Bollette in Aula: l’Italia rimanda l’addio al carbone al 2038 x.com