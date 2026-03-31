A partire dal 31 marzo entra in vigore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro le catastrofi naturali per le micro e piccole imprese del settore turistico e della pesca, inclusi alberghi e ristoranti. La misura riguarda tutte le attività di piccole dimensioni e mira a garantire una copertura contro eventi atmosferici estremi o calamità naturali che possano colpire queste realtà.

Scatta da oggi 31 marzo l’obbligo anche per alberghi, ristoranti e in generale per le micro e piccole imprese del turismo e della pesca di assicurarsi contro le catastrofi naturali. Dopo introduzione dell’obbligatorietà delle polizze cosiddette cat nat per le imprese italiane, stabilita con la legge di Bilancio 2024, alla fine dello scorso anno alle imprese del comparto turistico e della ristorazione era stata infatti concessa una proroga al 31 marzo 2026 per provvedere a mettersi in regola con l’adempimento. Ora, di fatto, l’obbligo di polizza per inondazioni, terremoti, frane e simili è vincolante per la maggior parte delle imprese italiane con copertura mirata ai beni strumentali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al via l’obbligo di assicurarsi contro le catastrofi naturali anche per le micro e piccole imprese del turismo

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