Al Cinema Aurora la proiezione di quattro cortometraggi alla regia i docenti di Piano Focale

Al Cinema Aurora si terrà una proiezione di quattro cortometraggi realizzati dai docenti della Scuola di Cinema Piano Focale. L’evento segue una serie di appuntamenti invernali che hanno riscosso un buon riscontro. La collaborazione tra la sala cinematografica e la scuola di formazione continua, iniziata alcuni mesi fa, si rafforza con questa nuova iniziativa.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Dopo il grande successo degli appuntamenti invernali, il sodalizio tra il Cinema Aurora e la Scuola di Cinema Piano Focale non solo si conferma, ma si evolve. Mercoledì 1 aprile, alle ore 21, il grande schermo del cinema Aurora torna a farsi presidio di resistenza culturale con una serata evento che vede, per la prima volta, un inedito passaggio di testimone tra insegnanti e allievi. La novità principale di questo appuntamento risiede nella firma delle opere. In programma quattro cortometraggi: tre di questi vedono i docenti della scuola, Giuseppe Gigliorosso e... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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