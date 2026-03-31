Aguero rimedia un grave infortunio in una partita tra ex calciatori | lo portano fuori a braccia
Durante una partita amatoriale tra ex calciatori in Argentina, il calciatore noto come Aguero ha subito un grave infortunio. L’incidente si è verificato nel corso del torneo riservato agli over 35, e il giocatore è stato portato fuori dal campo a braccia. La partita si svolge nel contesto di un evento amatoriale dedicato a ex atleti, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze dell'infortunio.
Il Kun Aguero ha subito un infortunio serio giocando una partita amatoriale in Argentina, nel trofeo riservato agli over 35. L'ex attaccante ha subito la rottura del tendine della caviglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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