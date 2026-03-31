Aguero rimedia un grave infortunio in una partita tra ex calciatori | lo portano fuori a braccia

Durante una partita amatoriale tra ex calciatori in Argentina, il calciatore noto come Aguero ha subito un grave infortunio. L’incidente si è verificato nel corso del torneo riservato agli over 35, e il giocatore è stato portato fuori dal campo a braccia. La partita si svolge nel contesto di un evento amatoriale dedicato a ex atleti, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze dell'infortunio.