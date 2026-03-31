Agenda Nord DM 176 scaricabili 29 documenti pronti all’uso | dall’affidamento agli atti inziali dagli avvisi per esperti agli incarichi DS e DSGA

Giorno 6 aprile 2026 online per gli abbonati a "Gestire la scuola" 29 documenti utili per l'Agenda Nord, gi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Aggiornamenti e notizie su Agenda Nord

Discussioni sull' argomento PN Scuola e competenze, avvisi Agenda Sud e Agenda Nord: domande entro le ore 18 del 31 marzo; Fondi europei 2021-2027: notizie e provvedimenti.

PN Scuola e competenze, avvisi Agenda Sud e Agenda Nord: domande entro le ore 18 del 31 marzoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato due avvisi per l’adesione alle iniziative Agenda Sud (prot. n. 53338 del 9 marzo 2026) e Agenda Nord (prot. n. 55669 del 10 marzo 2026), nell’am ... orizzontescuola.it

Agenda Sud e Agenda Nord: per gli Istituti Comprensivi c’è tempo fino al 31 marzo per il caricamento dei progetti in Piattaforma SIF 21-27Dm 175 e Dm 176: per affrontare al meglio la scadenza prevista per il 31 marzo alle ore 18.00, Fondazione Fenice mette a disposizione delle scuole il supporto tecnico al caricamento e una progettualit ... orizzontescuola.it

Giorno 6 aprile 2026 online per gli abbonati a "Gestire la scuola" 29 documenti utili per l'Agenda Nord, già pronti all'uso. x.com

Agenda Sud e Agenda Nord, adesione prorogata al 10 aprile 2026: tutto quello che le scuole devono sapere #AgendaSudeAgendaNord #prorogaadesioneAgendaSud2026 #scadenzaAgendaNordscuole #adesioneAgendaSudscuole #SIF2127deliberescola - facebook.com facebook