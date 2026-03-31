Una donna ha denunciato di aver stipulato un contratto di affitto con una coppia che si è dichiarata proprietaria dell’immobile, ma successivamente si è scoperto che la casa appartiene all’Ater. La donna, affetta da problemi di salute, afferma di essere stata truffata e ora si trova senza una sistemazione per sé e suo figlio, rischiando di finire per strada.

La paradossale vicenda di una madre che rischia lo sfratto ad aprile. Dopo aver investito i propri risparmi per l'appartamento e denunciato i fatti, non avrà più un tetto per lei e il figlio di 14 anni “Sono stata truffata da una coppia che si è spacciata per i proprietari di casa quando ho firmato un contratto d'affitto con riscatto. Invece dopo anni ho scoperto che l'appartamento era di Ater”. Inizia così il racconto amaro di una donna che si trova nel mezzo di un incubo burocratico e umano. Una storia fatta di risparmi investiti, speranze tradite e una data che pesa come un macigno sul calendario, il 24 aprile, giorno in cui è previsto lo sfratto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Affitta casa da privati ma è dell'Ater: "Truffata e malata di cuore, ora finisco per strada con mio figlio"

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