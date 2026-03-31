Adolescenti neonazisti | le accuse per il ragazzino bolognese indagato

Un adolescente di 17 anni, residente a Bologna, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver aderito a un gruppo neonazista. L’indagine, avviata a dicembre 2024, riguarda comportamenti riconducibili a ideologie di estrema destra. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi a supporto delle ipotesi di reato.

Bologna, 31 marzo 2026 – Ha compiuto 17 anni due giorni fa. Ma già a dicembre del 2024 il ragazzino abruzzese arrestato ieri dal Ros nel Perugino era più che inserito negli ambienti suprematisti e neonazisti, tanto da far parte della formazione ‘Werwolf division’ - poi rinominata ‘Divisione Nuova Alba’ - che faceva capo al bolognese Daniele Trevisani, arrestato in un’operazione della Digos felsinea assieme ad altre 11 persone due anni fa. Il giovanissimo, che diceva di voler fare una strage, in stile massacro di Columbine, al liceo artistico Misticoni di Pescara, all’indomani di quegli arresti era preoccupatissimo di finire a sua volta sotto indagine, tanto da arrivare a ripulire la sua chat telegram: “Domani la Digos irrompe in classe”, aveva scritto ad alcuni suoi ‘camerati’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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