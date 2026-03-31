Addio Milan ora è ufficiale | i rossoneri hanno già deciso

Il Milan ha concluso ufficialmente l’accordo e il calciatore non farà più parte della squadra. La trattativa, ormai definita, si è conclusa senza possibilità di ripensamenti. La decisione è stata comunicata e la separazione tra il club e il giocatore è definitiva. Nessun dettaglio sui motivi o sulle tempistiche future è stato fornito.

Lukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estate Pellegrini Roma, 8 partite per prendersi il futuro! Dalla volontà di rinnovare alle big alla finestra: cosa filtra Lazio, infortunio alle spalle per Basic: rientro in gruppo e clamorosa ipotesi di rinnovo. Come cambia il futuro del croato Calciomercato Napoli: svolta decisiva nel futuro di Lukaku! Cambia tutto rispetto alle ultime indiscrezioni, ecco cosa sta succedendo Thuram Inter, la Francia per ritrovare il gol e il sorriso: ora punta a riprendersi il suo posto in nerazzurro! Toni non ha dubbi: «Ecco che partita mi aspetto con la... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Addio Milan, ora è ufficiale: i rossoneri hanno già deciso Articoli correlati Borghi commenta Milan-Parma: “I rossoneri hanno fatto la partita, hanno creato senza concretizzare”Nel suo ultimo video su YouTube, il noto giornalista e telecronista Stefano Borghi ha commentato il 26^ turno di Serie A. RedBird Milan, l’addio a Elliott è ora ufficiale: Cardinale completa il rifinanziamento. Il comunicato e tutti i dettagliCalciomercato Juventus, niente Duran: l’attaccante proposto ai bianconeri giocherà in questa squadra. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Leao spegne il Milan: il talento non basta più, è l'ora dell'addio?; Inter, con l'addio di Bastoni rotta su Gila (e sarà derby con il Milan); Tonali, spunta un gentleman's agreement: senza Europa può lasciare il Newcastle; Flop Nkunku, il Milan riflette: l’addio è inevitabile. Leao, l’ultimo annuncio sconvolge tutti: si avvicina l’addio al MilanClamoroso annuncio su Leao in queste ore: il futuro dell'attaccante del Milan potrebbe essere lontano da Milanello ... calciomercato.it «#MILAN, TUTTI ASPETTANO LUKA! #MODRIC AL BIVIO: RINNOVO ROSSONERO O ADDIO DOPO IL MONDIALE» #Milannews24 - facebook.com facebook Calhanoglu: “Addio al Milan Abbiamo aspettato fino all’ultimo. Mi volevano Barcellona e Juventus, poi Inzaghi ha dimostrato di volermi fortemente“ Intervistato da Kafa Sport, il turco ha raccontato un retroscena di mercato ai tempi del passaggio dal Milan all’I x.com