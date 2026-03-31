M omento epocale nel mondo pop. Lady Gaga ha appena spento quaranta candeline, tagliando il traguardo di una decade che per lei ha il sapore di un’evoluzione travolgente. Sabato 28 marzo ha celebrato il giro di boa con la consueta allure da diva e il cuore di una ragazza che non ha mai smesso di sognare. Condividendo – per il momento solo su TikTok – la gioia del momento con il fidanzato Michael Polansky. Un breve video, denso di allure, in cui sfoggia un beauty look da disco queen elegante a prescindere. Lady Gaga, Bad Bunny e Ricky Martin animano il Super Bowl 2026 X Lady Gaga entra nel club degli “anta”. Anche le dive pop crescono, e lo fanno splendidamente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Addio eccessi teatrali, benvenuta "glass skin": uno chignon da ballerina, sopracciglia grafiche e labbra glossy per festeggiare il compleanno. Perché la vera bellezza, a 40 anni, non è nascondere ma esaltare una vitalità che viene da dentro

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