Addio alla docente Giuliana Piermarini

Si è spenta la docente di teatro dialettale Giuliana Piermarini, annunciata dall'UTEAP Spinetoli-Pagliare. La scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore senza ulteriori dettagli sul decesso. La docente era nota per il suo contributo nel campo teatrale e per il ruolo di insegnante nelle scuole locali. La notizia ha suscitato cordoglio tra studenti e colleghi.

Uteap Spinetoli-Pagliare in lutto, si è spenta Giuliana Piermarini docente di teatro dialettale. A darne notizia è stata Anna Maria Pagnoni: "Una notizia triste attraversa la nostra comunità, lasciando un vuoto profondo: è venuta a mancare Giuliana Piermarini, carissima docente di teatro dialettale, donna di straordinario talento, vivacità e rara umanità. Con lei se ne va non solo un’insegnante, ma un’anima creativa capace di accendere entusiasmo, costruire legami e dare vita a esperienze indimenticabili. Nel corso degli anni ha saputo coinvolgere tanti soci e appassionati – tra cui Quintino, Ado, Maria e molti altri – dando forma a lavori teatrali che resteranno impressi nella memoria collettiva per la loro autenticità, comicità e brio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio alla docente Giuliana Piermarini Articoli correlati Nomina a Primo Dirigente: riconoscimento per Giuliana Postiglione, in servizio alla Questura di BeneventoTempo di lettura: 2 minutiImportante riconoscimento professionale per la dottoressa Giuliana Postiglione, attualmente in servizio alla Questura di... Leggi anche: Da docente di sostegno a docente per l’inclusione, Chiocca (CIIS): “Esiste un docente della non inclusione? Chi è?”. Tre domande a …