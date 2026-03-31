Addio a Marc' Aurelio Santi ingegnere e dirigente politico Pd | Perdiamo un amico e leale compagno di partito

È deceduto nelle ultime ore a Carpi l'ingegnere e dirigente politico. Malato da tempo, aveva ricoperto ruoli di rilievo nel settore professionale e nel partito politico di appartenenza. La sua scomparsa è stata annunciata dal partito, che ha espresso dolore per la perdita di un membro considerato leale e amico.

E' stato segretario del Partito Popolare nel 1993 e successivamente, tra il 1995 e il 1997, consigliere comunale a Carpi per la Margherita, poi consigliere provinciale dal 2009 al 2014 E' scomparso nelle scorse ore a Carpi l'ingegner Marc'Aurelio Santi. Da tempo malato, Santi era noto come professionista che come politico. Proveniente dal mondo del volontariato cattolico, è stato segretario del Partito Popolare nel 1993 e successivamente, tra il 1995 e il 1997, consigliere comunale a Carpi per la Margherita, poi consigliere provinciale dal 2009 al 2014. Svariati gli interventi urbanistici a Carpi firmati da Santi. "La terribile notizia della scomparsa di Marc’Aurelio ci riempie di una profonda tristezza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati “Me ne vado”. Caos nella Lega, il politico dice addio e fonda un nuovo partitoIl panorama politico italiano attraversa una fase di profonda fibrillazione a causa delle recenti mosse del generale Roberto Vannacci, che sembra... Leggi anche: Politica in lutto, è morto lo storico dirigente di Pci e Pd. Due mesi fa l'addio alla moglie