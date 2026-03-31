Ad Arezzo la giornata diocesana Sport e Fede

Da arezzonotizie.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata di sensibilizzazione per i giovani sui valori dello sport e del cammino di fede. È quella che si svolgerà domenica 12 aprile presso lo stadio di atletica leggera “Enzo Tenti” in via Castelsecco n. 13 ad Arezzo. L’iniziativa è promossa dal Servizio per lo Sport e il Tempo Libero della diocesi, insieme alla Pastorale Giovanile e Oratori, con il patrocinio del Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo, Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano Delegazione Provinciale di Arezzo, Cisom Gruppo di Arezzo del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e resa possibile grazie alla disponibilità di tante realtà cattoliche e... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

ad arezzo la giornata diocesana sport e fede
© Arezzonotizie.it - Ad Arezzo la giornata diocesana "Sport e Fede"

Articoli correlati

Giornata diocesana del malato a Nocera e PaganiLa Giornata diocesana del malato Nocera assume quest’anno un significato speciale per la Chiesa di Nocera Inferiore-Sarno.

“La Storica del Cuore”: ad Arezzo sport e solidarietà per i bambini nel mondoEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato...

Contenuti utili per approfondire

Discussioni sull' argomento Acf Arezzo presente a Roma alla giornata Figc dedicata al Safeguarding; Arezzo Gravel, tra sport e territorio: la gallery di Arezzo24 racconta la giornata; Tomei: Ascoli, un dettaglio deciderà la partita contro l'Arezzo; Arezzo, la Fiera Antiquaria si allunga di un giorno a maggio.

ad arezzo la giornataDiretta Arezzo Ascoli, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dalla Toscana per la trentaquattresima giornata di Serie C 2025/2026, girone B.Diretta Arezzo Ascoli, streaming video tv: quote e probabili formazioni dalla Toscana per il trentaquattresimo turno della Serie C stagione 2025/2026, girone B. ilsussidiario.net

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.