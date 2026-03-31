ad arezzo la giornata diocesana sport e fede

Una giornata di sensibilizzazione per i giovani sui valori dello sport e del cammino di fede. È quella che si svolgerà domenica 12 aprile presso lo stadio di atletica leggera “Enzo Tenti” in via Castelsecco n. 13 ad Arezzo. L’iniziativa è promossa dal Servizio per lo Sport e il Tempo Libero della diocesi, insieme alla Pastorale Giovanile e Oratori, con il patrocinio del Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo, Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano Delegazione Provinciale di Arezzo, Cisom Gruppo di Arezzo del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e resa possibile grazie alla disponibilità di tante realtà cattoliche e... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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