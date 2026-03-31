Acrobatica Elia al GF VIP afferma la grandiosità degli anta

Durante una puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 30 marzo, la showgirl ha parlato della sua esperienza personale legata ai “anta”. Ha mostrato un atteggiamento positivo e sicuro di sé, sottolineando la sua bravura e sportività. La sua presenza in casa ha attirato l’attenzione dei compagni e del pubblico presente davanti alla tv.

Antonella Elia conferma la grandiosità e il valore degli “anta” al Grande Fratello Vip. La showgirl girl nella puntata serale del 30 marzo ha lasciato compagni di reality e pubblico a casa a bocca aperta per la bravura, la sportività ed atleticitá che le appartiene. La battle dei talenti indetta al GF, l’ha vista trionfare con una coreografia da pole dance. L’ex biondina di Non è la Rai ha infatti ammesso di aver preso lezioni negli ultimi mesi, mettendo le mani avanti sul buon esito della performance. L’esito è stato però superlativo. A 62 anni la Elia è ancora Antonellina per tutti. Da sempre dinamica, peperina, agile, per Antonella il tempo non è un impedimento, ma un valore aggiunto per mostrare che chi vale lo fa sempre, a dispetto dell’età. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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