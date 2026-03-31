Rai e Disney+ hanno siglato un accordo che prevede l'inserimento di numerose serie e programmi televisivi della Rai tra i contenuti disponibili sulla piattaforma di streaming Disney+. La collaborazione coinvolge diversi show e titoli televisivi, rendendo accessibili agli abbonati di Disney+ una selezione di produzioni italiane. La partnership mira a ampliare l'offerta di contenuti per gli utenti delle due realtà.

Rai e Disney+ hanno firmato un accordo che porterà agli abbonati Disney+ alcuni tra i più iconici titoli Rai. Tutti i dettagli e i titoli di show e serie coinvolti nella partnership. Questo accordo innovativo tra uno dei più importanti broadcaster pubblici in Europa, attraverso la controllata Rai Com, braccio commerciale della TV pubblica, e uno dei principali servizi di streaming globali amplia il pubblico Rai ed espande il catalogo di Disney+, rafforzando il rapporto di lunga data tra le due società. BELVE E THE FLOOR SU DISNEY+ Nell’ambito di questa iniziativa, “Belve”, il celebre e coinvolgente talk show condotto da Francesca Fagnani, e... 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ACCORDO RAI-DISNEY: TUTTI GLI SHOW E LE SERIE COINVOLTI NEL PROGETTO

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