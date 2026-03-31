Accordo in Prefettura a Frosinone | più collaborazione tra Comuni e Polizia Locale

Oggi, presso la Prefettura di Frosinone, il Prefetto ha firmato una convenzione con i sindaci di quattro Comuni della provincia. La firma è avvenuta nel corso di una cerimonia ufficiale nel Palazzo del Governo. L’accordo riguarda l’implementazione di iniziative di collaborazione tra i Comuni e la Polizia Locale. La firma si inserisce in un quadro di accordi istituzionali tra le parti.

Nella giornata odierna, presso il Palazzo del Governo di Frosinone, il Prefetto Giuseppe Ranieri ha sottoscritto una convenzione con i sindaci dei Comuni di Alatri, Cassino, Frosinone e Sora. L’accordo prevede il distacco di personale dei rispettivi Corpi di Polizia Municipale presso l’Area III della Prefettura, dedicata al sistema sanzionatorio amministrativo, agli affari legali e al contenzioso. Il personale della Polizia Locale opererà prevalentemente in presenza presso la Prefettura, mantenendo comunque la necessaria flessibilità organizzativa per garantire il servizio sul territorio. L’accordo non comporta oneri a carico dell’Amministrazione civile dell’Interno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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