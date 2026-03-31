Accoltellato nei bagni della scuola a Napoli | ferito un 14enne

Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello nei bagni di una scuola nel quartiere Scampia a Napoli. L’incidente è avvenuto all’interno di un istituto scolastico del quartiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violenza tra giovanissimi in un istituto di Scampia. Nuovo episodio di violenza in ambito scolastico a Napoli, dove un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato all’interno dei bagni di un istituto nel quartiere Scampia. Per l’accaduto sono stati denunciati un 17enne, ritenuto responsabile dell’aggressione, e un 15enne per favoreggiamento. Non si esclude che il giovane ferito possa essere stato vittima di episodi di bullismo. Le indagini sono ancora in fase iniziale. L’allarme lanciato dalla scuola. I fatti si sono verificati all’interno dell’istituto Pontano delle Arti e dei Mestieri. A dare l’allarme è stata la dirigente scolastica, che nel pomeriggio del 30 marzo ha richiesto l’intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Accoltellato nei bagni della scuola a Napoli: ferito un 14enne Articoli correlati Napoli, la trappola nei bagni della scuola e poi i fendenti: 14enne accoltellato in un istituto di Scampia. Denunciati due minoriL’ultima pugnalata inferta al cuore pulsante della scuola arriva da Napoli, dove un 14enne è stato accoltellato nel bagno dell’istituto che frequenta... Leggi anche: Scampia, 14enne accoltellato alla gamba nei bagni della scuola Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Napoli, 14enne accoltellato nel bagno della scuola: denunciati altri due minori; Napoli, 14enne accoltellato nel bagno a scuola: denunciati due minori; Scampia, 14enne accoltellato alla gamba nei bagni della scuola; Ragazzino di 14 anni accoltellato nei bagni della scuola. Attirato in trappola da due compagni: Vieni con noi. Scampia, giovanissimo accoltellato nei bagni della scuola: indaga la Procura per i Minorenni, ipotesi bullismoUn’aggressione improvvisa, consumata in uno dei luoghi che dovrebbero essere più sicuri: la scuola. I dettagli. ilgazzettinovesuviano.com A Scampia 14enne accoltellato alla gamba nei bagni di scuola: denunciati due minorenni - facebook.com facebook Bologna, difende una ragazza importunata e viene accoltellato al volto: «Il gruppo di aggressori è scappato» x.com