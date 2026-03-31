A Bologna, un uomo di 29 anni è stato accoltellato due volte in meno di 24 ore, con l’aggressione più recente avvenuta domenica sera in via Stalingrado. La stessa persona aveva subito un episodio analogo la sera precedente, anche se i motivi e i responsabili non sono ancora stati identificati. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli di entrambe le aggressioni.

Bologna, 31 marzo 2026 – Il ventinovenne accoltellato domenica sera in via Stalingrado era stato vittima di un’analoga aggressione la sera prima. L’uomo, infatti, era finito al pronto soccorso del Sant’Orsola, con diversi tagli al volto e al capo. In quella circostanza erano intervenuti i carabinieri del Radiomobile, a cui la vittima aveva raccontato di essere stato colpito da più fendenti perché aveva tentato di difendere una ragazza dalle molestie di un gruppo di nordafricani. Tutto sarebbe avvenuto sabato intorno alle 23,30 nei pressi di un bar in zona di piazza dei Martiri. L’uomo era stato trasportato al policlinico, dove era stato medicato e dimesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato due volte in 24 ore a Bologna: mistero sulla doppia aggressione

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