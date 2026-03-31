Accoltella un 14enne nei bagni della scuola | scappano tutti arrivano i carabinieri

In un istituto scolastico a Scampia, un giovane di 14 anni è stato ferito alla gamba da un 17enne all’interno dei bagni. Dopo l’aggressione, studenti e personale sono scappati dall’edificio e sono stati chiamati i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari per ricostruire la dinamica dell’episodio e identificare i protagonisti.

Un ragazzo di 14 anni è stato ferito alla gamba da un 17enne nei bagni della scuola a Scampia: scatta il fuggi fuggi generale, carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Accoltellato nei bagni della scuola a Napoli: ferito un 14enneABBONATI A DAYITALIANEWS Violenza tra giovanissimi in un istituto di Scampia Nuovo episodio di violenza in ambito scolastico a Napoli, dove un... Leggi anche: Scampia, 14enne accoltellato alla gamba nei bagni della scuola Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Bergamo, 13enne accoltella la prof fuori da scuola: donna in gravi condizioni; A 14 anni accoltella un ragazzo di 16 anni, poi si vanta sui social: Tre buchi e arrivederci; 14enne accoltella un coetaneo e se ne vanta sui social, arrestato. Ancora paura e violenza a scuola, 14enne accoltellato ad una gamba nei bagni dell’istituto: allerta massima dopo i casi di Trescore e PerugiaAncora violenza e sangue in una scuola. L’ultimo episodio è avvenuto a Napoli, dove un 14enne è stato accoltellato. notizie.com Quindicenne accoltella due 16enni, rintracciato e denunciato. L'episodio nel Napoletano. I due giovani in ospedale, non sono in pericolo di vita #ANSA x.com Violenza a scuola, dal 13enne che accoltella la docente al 17enne arrestato in Abruzzo che progettava una strage: due casi che smontano il mito del raptus Foto Ansa - facebook.com facebook