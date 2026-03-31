Accende la stufa di casa e viene investito dal ritorno di fiamma | Arnaldo Adorni muore nell'incendio

Un incendio scoppiato nella sua abitazione a Casalmaggiore ha provocato la morte di un uomo. L’incendio si è verificato mentre l’uomo stava accendendo la stufa. Le fiamme sono tornate indietro investendolo, causando il decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le verifiche sulle cause dell’incendio.

Arnaldo Adorni è morto nell'incendio scoppiato nella sua abitazione a Casalmaggiore (in provincia di Cremona). Stando a quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato investito dal ritorno di fiamma mentre tentava di accendere la stufa a legna con un combustibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Accende il camino con l’alcol, investito dal ritorno di fiamma: è grave al CardarelliUn 80enne di San Potito Ultra (Avellino) è in gravi condizioni nel reparto Grandi Ustionati del "Cardarelli": è stato investito dal ritorno di fiamma... Casalmaggiore, incendio in un appartamento: muore a 94 anni Arnaldo AdorniCasalmaggiore (Cremona), 31 marzo 2026 - Un anziano di 94 anni, Arnaldo Adorni, è morto questa mattina poco prima delle 8. Altri aggiornamenti su Arnaldo Adorni Discussioni sull' argomento Si addormenta sul letto con la sigaretta ancora accesa, 60enne muore nell’incendio in casa. Accende la stufa di casa e viene investito dal ritorno di fiamma: Arnaldo Adorni muore nell’incendioArnaldo Adorni è morto nell’incendio scoppiato nella sua abitazione a Casalmaggiore (in provincia di Cremona). Stando a quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato investito dal ritorno di fiamma mentre ... fanpage.it Accende una stufa e scoppia un incendio, muore un 94enneArnaldo Adorni è rimasto intrappolato nel rogo intorno alle 8.30 del 31 marzo dopo aver acceso il fuoco con della nafta agricola come faceva ogni giorno. Intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri ... laprovinciacr.it