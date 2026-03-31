Abbiamo un notizia da darvi Caduta libera l’annuncio di Max Giusti e Isobel

Durante il preserale di Canale 5, i conduttori Max Giusti e Isobel hanno annunciato una novità. La trasmissione, che si trova in una fase di cambiamenti e conferme, continua a catturare l’interesse degli spettatori. Il programma si mantiene tra i più seguiti del suo slot, con il pubblico che osserva attentamente le evoluzioni del quiz.

Il preserale di Canale 5 continua a muoversi tra conferme e cambiamenti, mentre il pubblico segue con attenzione l’andamento dei quiz più amati. Anche ieri sera una nuova puntata di Caduta Libera ha accompagnato i telespettatori, con alla guida Max Giusti affiancato da Isobel Fetiye Kinnear, in un appuntamento che ormai rappresenta un punto fermo della fascia preserale. I dati Auditel raccontano una serata positiva ma non esplosiva: nella prima parte il quiz ha conquistato 1 milione e 782 mila spettatori con il 15.90% di share, mentre nella seconda parte è salito a 2 milioni e 550 mila telespettatori con il 17.38%. Numeri solidi, che confermano una certa stabilità, pur senza riuscire a imporsi con forza assoluta nella sfida quotidiana degli ascolti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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