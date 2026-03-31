Abbiamo letto i manuali dell'odio | i testi usati dal 17enne per pianificare una strage nella sua scuola

Sono stati scoperti alcuni manuali dell'odio, noti come Haters Handbook, utilizzati da un diciassettenne per pianificare un attacco nella sua scuola. Su piattaforme come Telegram, esistono gruppi che diffondono questi testi e addestrano giovani a comportamenti violenti. I manuali contengono istruzioni e consigli rivolti a ragazzi molto giovani, con l’obiettivo di incoraggiare azioni aggressive.

Ci sono gruppi Telegram che addestrano ragazzi giovanissimi a diventare guerrieri crudeli e per farlo utilizzano gli Haters Handbook, i manuali dell'odio. Nei testi viene insegnato come creare bombe, uccidere persone e nascondere le tracce. Ed è qui che la violenza viene trasformata in un pericoloso rito collettivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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