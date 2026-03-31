Quattro persone sono state multate dalla polizia locale dopo aver abbandonato biciclette e altri oggetti fuori dai bidoni della spazzatura. Gli agenti hanno individuato i responsabili grazie ai sistemi di videosorveglianza installati in città, che hanno registrato i comportamenti illeciti. Le sanzioni sono state comminate in seguito alle verifiche effettuate dagli agenti sul territorio.

La polizia locale è riuscita a individuare e sanzionare quattro responsabili di illeciti ambientali grazie ai sistemi di videosorveglianza urbana. Il primo intervento ha avuto luogo in via Vittorini sulle alture di Pra', dove gli agenti hanno riscontrato l'abbandono di due biciclette lasciate a ridosso dei bidoni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Attraverso l'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di zona è stato possibile risalire all'identità del trasgressore, che è stato sanzionato con una multa pari a mille euro. Nella stessa circostanza, i controlli incrociati sui filmati hanno permesso di smascherare un secondo cittadino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Abbandonano bici e altri oggetti fuori dai bidoni, multati in quattro

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