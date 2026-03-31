L'expert en stratégie et analyste de politique internationale, connu pour ses réponses directes et provocatrices, a récemment commenté dans une interview la disparità tra le pratiche burocratiche di Washington e le spese di Roma. Mentre negli Stati Uniti manca la carta bollata, l’Italia utilizza costosi voli ufficiali. Le sue osservazioni sono state rivolte a chiarire le differenze tra i sistemi amministrativi dei due paesi.

Caustiche, dirette, e provocatorie. Non stupisce usare questi aggettivi per definire le risposte date da Edward Luttwak, esperto di politica internazionale e consulente strategico del Governo degli Stati Uniti d’America, alle domande rivoltegli da Formiche.net sulle recenti notizie relative alla mancata autorizzazione per dei bombardieri Usa diretti in Iran ad usufruire delle infrastrutture della base siciliana di Sigonella. Come vede la decisione delle autorità italiane di non concedere il permesso a dei velivoli americani di usare la base di Sigonella, perché non era stata fatta richiesta come previsto dai trattati? Giusto, perché non seguire le procedure burocratiche? Adesso io dirò al Pentagono di comprare la carta e usare una penna, non una biro, e fare la domanda su carta bollata. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - A Washington manca la carta bollata, ma Roma usi i suoi costosi aerei. Parla Luttwak

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