A Spoltore, Valeria Mascioli ha vinto il Festival della Colomba Artigianale Abruzzese durante la prima partecipazione a un concorso. La premiazione si è svolta presso il centro L'Arca di Spoltore, dove ha ricevuto il trofeo

L'evento si è tenuto nel centro L'Arca domenica 29 marzo e ad aggiudicarsi la vittoria è stata la debuttante Valeria Mascioli Partecipa per la prima volta a un concorso, e vince sul filo di lana il Festival della Colomba Artigianale Abruzzese, trofeo "Cna Pescara" al centro L'Arca di Spoltore. È accaduto a Valeria Mascioli della pasticceria "Dama" con un abbinamento coraggioso, a base di limone e rosmarino, convincendo la giuria guidata per la circostanza dall'accademico della cucina Mimmo Russi al termine di una autentica maratona con 18 elaborati in concorso, presentati davanti a un numeroso pubblico dal giornalista Paolo Minnucci con il supporto di due campionesse italiane della cucina come Maria Angelucci e Anna Di Biase, e la finalista di Miss Adriatico Enkeleda Ranzi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - A Spoltore Valeria Mascioli vince il Festival della Colomba Artigianale Abruzzese [FOTO]

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