A Sizzano torna la camminata agrituristica fra i colli

Lunedì 6 aprile si svolgerà a Sizzano la 51ª edizione della camminata agrituristica tra i colli. L'evento, giunto alla sua quarta decade, coinvolge partecipanti che percorreranno sentieri e strade della zona. La manifestazione è organizzata in collaborazione con enti locali e aziende agricole, e si svolge in una giornata dedicata alla scoperta del territorio e delle sue produzioni.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Lunedì 6 aprile a Sizzano appuntamento con l'edizione numero 51 della camminata agrituristica fra i colli. Ritrovo e iscrizioni dalle 7.30 in piazza Prone. Partenza ore 9 e a seguire mini giro. Percorsi 10,5 chilometri adulti e 2 chilometri mini giro misto asfaltosterrato. Costo iscrizione 3 euro e premiazioni come da regolamento Gamba d'Oro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Torna la Camminata Incantata, per l’Ail in ricordo di Alfonso VersariArezzo, 9 marzo 2026 – Si sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione della Camminata Incantata, una giornata in ricordo di Alfonso Versari. “Vacci piano con lo smartphone”: torna la Camminata delle famiglieCEGLIE MESSAPICA - Il Patto digitale “Il telefono senza fili”, in occasione dell'11esima edizione della gara podistica “Corri a Ceglie”, organizzata...