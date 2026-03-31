Cos’è l’associazione Io non ho paura del lupo? "È un’associazione di promozione sociale nata dal desiderio di costruire un rapporto più consapevole tra le persone e il lupo. Il nostro obiettivo non è difendere il lupo in modo astratto o ideologico, ma aiutare le persone a guardarlo per quello che è: un animale selvatico, complesso, importante dal punto di vista ecologico e presente, sempre più spesso, anche vicino ai contesti in cui viviamo". Cosa fa questa associazione? "Porta avanti attività di divulgazione, educazione ambientale, monitoraggio e supporto concreto ai territori. Lavoriamo sul tema della coesistenza, affiancando allevatori e comunità locali nella diffusione degli strumenti di prevenzione e nella costruzione di un rapporto più consapevole con la fauna selvatica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A scuola con l’associazione "Io non ho paura del lupo"

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