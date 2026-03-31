A Roma apre eccezionalmente al pubblico un luogo riservato solo agli studiosi | la mostra gratuita della Bibliotheca Hertziana che svela i disegni della Basilica Vaticana

A Roma, per un giorno, apre al pubblico un luogo solitamente riservato a studiosi e ricercatori di storia dell’arte. Si tratta di una mostra gratuita organizzata dalla Bibliotheca Hertziana, che permette di ammirare i disegni della Basilica Vaticana. L’evento offre l’opportunità di visitare uno spazio normalmente non accessibile ai visitatori comuni.

A Roma esistono dei luoghi normalmente non accessibili “ai comuni mortali” ma solo a ricercatori e studiosi di storia dell’arte. Tra questi c’è la Bibliotheca Hertziana che, in occasione di una mostra gratuita, apre eccezionalmente le sue porte al pubblico con un evento dedicato a uno dei cantieri più studiati della storia dell’architettura: la Basilica di San Pietro. Avremo finalmente un’opportunità rara per entrare in un ambiente solitamente riservato e scoprire materiali conservati lontano dai circuiti museali tradizionali. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Avremo finalmente un’opportunità rara per entrare in un ambiente solitamente riservato e scoprire materiali conservati lontano dai circuiti museali tradizionali. 🔗 Leggi su Funweek.it