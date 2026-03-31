a passeggio sui tetti di napoli

È stata aperta al pubblico una nuova passeggiata sui tetti del duomo di Napoli, offrendo una visuale inedita sul centro storico. La passeggiata permette di camminare sopra le strutture del monumento, svelando un punto di vista diverso sulla città. L'iniziativa, recentemente inaugurata, consente di esplorare l’area da una prospettiva insolita e di ammirare il paesaggio urbano dall’alto.

Una Napoli inedita. Inaugurata la passeggiata sui tetti del duomo. Uno sguardo unico sul centro storico della città. Presenti il cardinale Battaglia, arcivescovo di Napoli, il sindaco Manfredi e il presidente della Regione Campania Fico. Servizio di Caterina Dall’Olio RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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