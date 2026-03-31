A Palena si svolge la ventesima edizione di Burattinopoli, una mostra dedicata a baracche e burattini. L’evento si terrà da mercoledì 1 a domenica 5 aprile, escluso venerdì 3, presso il teatro Aventino. La manifestazione presenta una selezione di burattini e strutture di scena, aperta al pubblico per cinque giorni consecutivi.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga È giunta alla 20esima edizione Burattinopoli, la mostra di baracche e burattini in programma da mercoledì 1 a domenica 5 aprile (a eccezione di venerdì 3) al teatro Aventino di Palena. Tutti i giorni, dalle ore 18, grandi e piccini potranno seguire in un teatro totalmente stravolto un itinerario alla scoperta del magico mondo dei burattini e dei pupazzi in gomma piuma. L’ingresso è gratuito. Il palco, la platea e i palchetti saranno pronti ad animarsi delle favole classiche reinterpretate con un pizzico di ironia. L’organizzazione e l’allestimento sono curati dall’associazione Teatro dell’Aventino di Palena, in collaborazione con l’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - A Palena torna Burattinopoli, la mostra di baracche e burattini

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