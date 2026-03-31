Fino al 6 aprile, presso la Quadreria di Palazzo Magnani in via Zamboni 20, è possibile visitare l’esposizione dedicata all’opera di Giuseppe Maria Crespi intitolata ‘Sant’Antonio Abate e San Pietro d’Alcantara’. La mostra si svolge negli spazi di UniCredit e permette di ammirare un dipinto dell’artista. L’esposizione rimane aperta al pubblico per un periodo limitato.

Fino al 6 aprile alla a Quadreria di Palazzo Magnani di UniCredit, in via Zamboni 20, sarà possibile ammirare l’opera di Giuseppe Maria Crespi ’Sant’Antonio Abate e San Pietro d’Alcantara’. Il quadro (1730-1740 circa) viene prestato dai Musei Civici d’Arte Antica del Comune nell’ambito di un’iniziativa che rafforza le collaborazioni con le istituzioni museali e valorizza la fruizione condivisa del patrimonio artistico. Spesso, infatti, le opere della UniCredit Art Collection esposte in Quadreria vengono richieste per l’allestimento di mostre ed esposizioni presso importanti realtà museali. Per rendere questo dialogo ancora più virtuoso,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Palazzo Magnani l’opera di Crespi

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