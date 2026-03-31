A marzo, gli incassi cinematografici registrano un calo rispetto ai primi due mesi dell’anno. Dopo un inizio positivo nel 2026, il mese si distingue per una significativa diminuzione delle entrate al botteghino, segnando una variazione rispetto ai dati precedenti. La flessione si manifesta chiaramente nelle cifre ufficiali pubblicate dalle sale cinematografiche e dalle associazioni di settore.

Marzo pazzerello anche per gli incassi cinematografici. Dopo i primi due mesi super di questo 2026, marzo registra una frenata importante del botteghino. Mancano i dati ufficiali degli ultimi due giorni, ma il dato finale non dovrebbe discostarsi dal -13% rispetto al 2025, con calo simile anche nei biglietti staccati. A penalizzare i cinema sono stati cartelloni davvero poco appetibili che, dopo la sbornia del primo bimestre, hanno scoraggiato gli spettatori dal pagare per film recuperabili, più avanti, sulle piattaforme. Almeno, il dato complessivo 2026, fino ad oggi, è ancora largamente positivo, ben sopra il 15% rispetto a dodici mesi fa. Infatti l'ultimo fine settimana su grande schermo è stato il peggiore, in termini di incassi, dell'anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A marzo gli incassi frenano

Articoli correlati

Leggi anche: Calcio, Napoli-Verona 2-2, gli azzurri frenano al Maradona

Meloni accelera sulla legge elettorale e gli alleati frenanoIl braccio di ferro interno alla maggioranza, che si protrae su ogni dossier dall’inizio della legislatura, si ripresenta sulla legge elettorale.

Zalone esalta gli incassi 2025L'obiettivo, ora, plausibile è puntare non solo alla seconda posizione, che già gli appartiene con Quo vado? Undici giorni di distribuzione sono...