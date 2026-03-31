A Lucignano è nata Rob’A Forte

A Lucignano si è tenuta domenica 29 marzo l’inaugurazione di Rob’A Forte, una nuova associazione di promozione sociale. L’organizzazione è stata creata da cittadini e volontari del paese, con il fine di valorizzare il patrimonio storico, culturale e naturalistico della zona. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno assistito alla presentazione dell’associazione e ai suoi obiettivi.

Domenica 29 marzo si è tenuto l’evento inaugurale di Rob’A Forte, una nuova associazione di promozione sociale nata dall’impegno di cittadini e volontari uniti dal legame con Lucignano, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale e naturalistico e rafforzare la comunità locale. L’evento è iniziato con la presentazione dell’associazione al Teatro Rosini da parte di Emiliano Cafiero Bruscoli e Mia Marzotto, rispettivamente presidente e vicepresidente di Rob’A Forte. Sono intervenuti la consigliera regionale della Toscana, Roberta Casini, il Sindaco f.f. di Lucignano, Juri Sicuranza, l’assessore alla cultura e al turismo di Lucignano, Stefano Cresti e il professore Valeriano Spadini. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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