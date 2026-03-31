Nella puntata di martedì 31 marzo alle 21.20 su Rai 3, la trasmissione FarWest dedica spazio all’episodio in cui una professoressa è stata accoltellata. Il programma si concentra sulla vicenda, presentando il video dell’evento e fornendo dettagli sull’accaduto. La trasmissione ha come obiettivo di approfondire quanto successo e offrire informazioni sul caso.

Nella puntata in onda martedì 31 marzo, alle 21.20 su Rai 3, FarWest affronta l'episodio della professoressa accoltellata. A Trescore, nel bergamasco, uno studente di 13 anni entra a scuola armato e accoltella la sua insegnante di francese, Chiara Mocchi, ferendola gravemente all'addome e al collo. La docente viene trasportata d'urgenza in ospedale e salvata dopo un delicato intervento, mentre il ragazzo viene fermato da insegnanti e personale scolastico. Dietro il gesto emergono rancori personali e contenuti inquietanti pubblicati su Telegram, dove avrebbe anche annunciato le sue intenzioni. FarWest ricostruisce la dinamica dell'aggressione e indaga sul possibile ruolo dei social e sul contesto in cui è maturata la violenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A FarWest il video della professoressa accoltellata

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