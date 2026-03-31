Un articolo dedicato alla camicia ‘bleached Overdyed’ di A-cold-wall* presenta informazioni sulla sua produzione e caratteristiche. L’intervento di trasparenza segnala che il testo include link di affiliazione attraverso i quali si possono effettuare acquisti, generando una commissione senza costi aggiuntivi per il lettore. Nessun dettaglio ulteriore sulla merce o sui processi produttivi viene fornito in questa introduzione.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La tecnica ‘Bleached Overdyed’: come la camicia in denim cambia colore. La finitura “Bleached Overdyed” rappresenta uno dei processi più complessi nell’industria tessile moderna, un metodo che A-Cold-Wall* ha adottato per trasformare il classico denim di cotone in una superficie unica e visivamente ricca. Questa tecnica non è un semplice cambio di colore, ma un processo chimico a due stadi che altera radicalmente la struttura superficiale del tessuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A-cold-wall* Camicia ‘bleached Overdyed’: La verità

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