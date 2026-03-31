A Borgomanero una cena solidale ha raccontato l' evoluzione del progetto Bar-In

A Borgomanero si è svolta una cena solidale dedicata alla presentazione dell'evoluzione del progetto Bar-In. Durante l’evento, sono stati illustrati diversi collegamenti tra elementi come un canestro da basket, una zuppa di cipolla bionda e un cocktail preparato con bitter e pompelmo. L’iniziativa ha coinvolto partecipanti e organizzatori in un confronto sulla progressione del progetto.

C’è un filo sottile che unisce un canestro da basket, una zuppa di cipolla bionda e un cocktail a base di bitter e pompelmo. È il filo dell’autonomia, quella che i ragazzi del progetto Bar-In di Briga Novarese stanno sperimentando lontano dai percorsi assistenziali classici, mettendosi alla prova dietro un bancone vero. Domenica 29 marzo, lo storico ristorante Il Pinocchio di Borgomanero ha ospitato una serata dedicata al sostegno di questa realtà. Non è stata solo una cena di raccolta fondi, ma il punto della situazione su un esperimento di inclusione lavorativa che sta trasformando il territorio in un laboratorio di welfare generativo. Il progetto Bar-In non nasce dal nulla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - A Borgomanero una cena solidale ha raccontato l'evoluzione del progetto Bar-In Articoli correlati Borgomanero, al Pinocchio la cena solidale a favore del Bar InDomenica 29 marzo il ristorante Il Pinocchio di Borgomanero ospita una cena solidale a favore del Bar In di Briga Novarese, progetto che supporta... Tutto quello che riguarda su A Borgomanero una cena solidale ha... Discussioni sull' argomento Borgomanero, al Pinocchio la cena solidale a favore del Bar In; Borgomanero, insegnante sospeso per presunta violenza sessuale su m...