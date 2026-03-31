A 90 anni va in centrale tre volte a settimana | è la mamma di Bruce Willis e ora la polizia di LA la premia

Marlene Willis, madre di un attore noto, ha 90 anni e si reca in centrale tre volte alla settimana. Recentemente, il Dipartimento di Polizia di Los Angeles le ha assegnato il riconoscimento di “Volontaria dell’Anno” per il suo impegno continuo. La premiazione si è svolta presso la centrale di polizia della città.

Marlene Willis, novantenne madre del celebre attore Bruce Willis, è stata ufficialmente insignita del premio come “Volontaria dell’Anno” dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD). Da oltre ventidue anni, la donna presta servizio tre giorni a settimana presso la stazione di West Los Angeles, occupandosi con estrema precisione di mansioni amministrative e correzione di rapporti ufficiali. Nonostante la fama mondiale del figlio, Marlene ha scelto di mantenere un profilo riservato, diventando un pilastro emotivo e operativo per gli agenti, che oggi la considerano un membro fondamentale della loro famiglia professionale. Ogni martedì, mercoledì e giovedì, con una puntualità che sfida l’età anagrafica, Marlene Willis si siede alla sua scrivania nella centrale di West Los Angeles. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - A 90 anni va in centrale tre volte a settimana: è la mamma di Bruce Willis (e ora la polizia di L.A. la premia)

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