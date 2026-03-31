A 76 anni l’attrice francese lascia il teatro si dedica alla salute e annuncia il matrimonio con Claudio Gentili

A 76 anni, l’attrice francese ha deciso di lasciare il teatro e di dedicarsi alla sua salute. Nelle ultime settimane ha anche annunciato il suo matrimonio con un uomo di nome Claudio Gentili. La sua scelta di cambiare rotta a questa età ha attirato l’attenzione, mentre si concentra su nuovi progetti personali e sulla vita privata.

M a perché c’è un’età per tutto? Per amarsi – come cantava Gigliola Cinquetti in Non ho l’età – per sposarsi, per studiare, per lavorare, per divorziare, per mangiare di più o di meno, per fare sport, per viaggiare, per diventare genitori. Ma è così davvero per tutti? Beh, a 76 ann i molti pensano che la vita abbia già tracciato il suo percorso. Eppure, Corinne Clery dimostra il contrario: è possibile scrivere un nuovo capitolo, dedicarsi a se stessi e all’amore. Dopo un malore sul palco, che l’ha quasi costretta a temere per la vita, l’attrice francese ha deciso di lasciare il teatro e cambiare vita. Longevità: perché invecchiare bene si decide prima della nascita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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