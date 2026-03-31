5 evasori 1,5 milioni in contanti nessuna traccia | il sistema fantasma delle auto usate

Cinque persone coinvolte in un sistema di vendita di auto usate senza tracciabilità sono state individuate dalla polizia. Gli indagati utilizzavano annunci online e incontri diretti, evitando ogni forma di registrazione. Il denaro contante, per circa 1,5 milioni di euro, veniva scambiato senza lasciare traccia. Nessuna prova è stata trovata riguardo alle transazioni o ai veicoli coinvolti.

C’erano annunci online, contatti diretti e appuntamenti fissati senza lasciare tracce. Poi il passaggio di denaro, sempre in contanti. È così che funzionava il sistema scoperto dalla Guardia di finanza di Udine: una rete “fantasma” di vendita di auto usate, completamente fuori dal radar del fisco. Un mercato parallelo, senza sedi, senza fatture e senza alcuna tracciabilità. Tutto partiva spesso da internet o dal passaparola. Il contatto tra venditore e acquirente diventava diretto, senza intermediari. Ci si incontrava in un luogo qualsiasi, si guardava l’auto, si trovava un accordo e si pagava in contanti. Nessun concessionario, nessun punto fisso: ogni trattativa faceva storia a sé. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - 5 evasori, 1,5 milioni in contanti, nessuna traccia: il sistema “fantasma” delle auto usate Articoli correlati Ardea, l'intestataria "fantasma" di 45 auto usate da altriSi era fatta intestare 45 veicoli, che però sono risultati nella disponibilità di altri soggetti. Il mercato delle auto usate cresce in Toscana. L’auto preferita? E’ ancora la GolfFirenze, 5 febbraio 2026 – Non è uno dei più dinamici, ma il mercato delle auto usate tiene comunque in Toscana, dove a chiusura del 2025 si registra... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Meloni: nel 2025 recuperati 36,2 miliardi dalla lotta all’evasione; Bollo auto, in Veneto è caccia agli evasori: Con quei 25 milioni finanziamo la sanità; Lotta a evasione, Agenzia Entrate: recupero record, 29 miliardi (+10%); Amt, multe non pagate per 2,5 milioni. Il Fisco avvia la caccia agli evasori. Amt, multe non pagate per 2,5 milioni. Il Fisco avvia la caccia agli evasoriLe sanzioni che arrivano dagli ausiliari Amt riguardano esclusivamente le violazioni che hanno a che fare con gli spazi dedicati ai mezzi pubblici: per lo più fermata o sosta davanti alle pensiline e ... ilsecoloxix.it La GdF di Palmanova smaschera 5 evasori totali nel mercato delle auto usate. Sequestri per 600 mila euro e denunce per indebita percezione del Reddito di Cittadinanza facebook Scoperta rete illegale di vendita auto usate: 5 evasori e oltre 1,5 milioni di euro in contanti non tracciati. #Friuli #Udine #Cronaca #Inprimopiano x.com