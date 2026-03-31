Un atleta ha percorso 306 chilometri in 48 ore, portando a termine una sfida che ha avuto come obiettivo sostenere i bambini affetti da malattie. La corsa si è conclusa recentemente, lasciando spazio a una raccolta fondi destinata a progetti di assistenza. L'evento ha coinvolto numerosi sostenitori e ha ricevuto attenzione sui social network.

Il cronometro ha segnato la fine di una sfida estrema che ha trasformato 306 chilometri in un atto di solidarietà concreta. Attilio Moregola, tecnico informatico dell’ospedale Giovanni XXIII di Monastier e residente a Fossalta di Piave, ha completato con successo la gara mondiale di Cinisello Balsamo. La sua impresa non è solo sportiva: ogni passo percorso nelle 48 ore ha servito a raccogliere fondi per i bambini ricoverati nei reparti di pediatria di Treviso e Conegliano. L’atleta, soprannominato Attila dai membri degli Oll Scars, ha affrontato il GOMU 48hr World Championship 2026 senza mai fermarsi o chiudere gli occhi, superando anche il cambio dell’ora legale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 48 ore, 306 km: Attilio Moregola corre per i bambini malati

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