Un ragazzo di 15 anni è stato attirato in un bagno di una scuola a Napoli e ferito con un'arma da taglio. Un compagno di 17 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine in relazione all'aggressione. L'episodio si è verificato poco dopo un altro episodio di violenza in ambito scolastico, coinvolgendo una docente.

Ancora un accoltellamento, ancora a scuola. Dopo il pericolo di morte scampato per la professoressa del Bergamasco aggredita da uno studente 13enne che l’ha attaccata alle spalle con una lama, a Scampia, Napoli, un 15enne è stato ferito sempre con un coltello da un 17enne che lo ha attirato nei bagni dell’istituto scolastico “Pontano delle Arti e dei Mestieri”. Secondo quanto riferito, l’aggressore ha sferrato il colpo mentre giocava con l’arma, ma sulla dinamica stanno ancora indagando i Carabinieri, intervenuti alle 17 di lunedì dopo aver ricevuto la segnalazione della dirigente scolastica. Il responsabile è stato presto rintracciato e denunciato per lesioni personali e porto abusivo di arma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 15enne attirato in bagno e accoltellato in una scuola a Napoli: fermato un compagno 17enne

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